Велосипедист проезжает 1 км 500 м за 6 минут.С какой скоростью едет велосипедист? А.1 км/мин Б.15км/ч В.150м/ч Г.130м/мин Выберите нужный вариант ответа.Решение желательно.

Математика

Велосипедист проезжает 1 км 500 м за 6 минут.С какой скоростью едет велосипедист? А.1 км/мин Б.15км/ч В.150м/ч Г.130м/мин Выберите нужный вариант ответа.Решение желательно.

Автор: Гость