Велосипедист проезжает 1 км 500 м за 6 минут.С какой скоростью едет велосипедист? А.1 км/мин Б.15км/ч В.150м/ч Г.130м/мин Выберите нужный вариант ответа.Решение желательно.
Математика
Велосипедист проезжает 1 км 500 м за 6 минут.С какой скоростью едет велосипедист? А.1 км/мин Б.15км/ч В.150м/ч Г.130м/мин Выберите нужный вариант ответа.Решение желательно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 минут - 0,1 часа (1 час=60 мин) 1 км 500 м = 1,5 км (1 км=1000 м) 1,5 км : 0,1 часа = 15 км/час Ответ: скорость равна 15 км/час Верный ответ - Б.15км/ч
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