Велосипедист развил скорость 18 км/ч , а мотоциклист 7 м/с. Кто из них движется быстр??е? Начертите график зависимости пути от времени для данных движений???? Сразу говорю чертить не надо!!!! ПОМОГИТЕЕЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗ

Физика

Велосипедист развил скорость 18 км/ч , а мотоциклист 7 м/с. Кто из них движется быстр??е? Начертите график зависимости пути от времени для данных движений???? Сразу говорю чертить не надо!!!! ПОМОГИТЕЕЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗ

Автор: Гость