Велосипедист развил скорость 18 км/ч , а мотоциклист 7 м/с. Кто из них движется быстр??е? Начертите график зависимости пути от времени для данных движений???? Сразу говорю чертить не надо!!!! ПОМОГИТЕЕЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗ

Физика
Велосипедист развил скорость 18 км/ч , а мотоциклист 7 м/с. Кто из них движется быстр??е? Начертите график зависимости пути от времени для данных движений???? Сразу говорю чертить не надо!!!! ПОМОГИТЕЕЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км/ч = 5 м/с 18 км/ч = 18000 м / 3600 с = 5 м/с 7 м / с > 5 м / с , Соответственно , Мотоциклист движется быстрее
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