Велосипедист выехал из города a в город B 4 часа он двигался со скоростью 25 километров в час а потом еще 2 часа со скоростью 20 километров час Найдите расстояние между городами
Математика
Велосипедист выехал из города a в город B 4 часа он двигался со скоростью 25 километров в час а потом еще 2 часа со скоростью 20 километров час Найдите расстояние между городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*25=100 км 2*20=40 км 100+40=140 км расстояние между городами
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