Велосипедист выехал из города a в город B 4 часа он двигался со скоростью 25 километров в час а потом еще 2 часа со скоростью 20 километров час Найдите расстояние между городами

Математика

Велосипедист выехал из города a в город B 4 часа он двигался со скоростью 25 километров в час а потом еще 2 часа со скоростью 20 километров час Найдите расстояние между городами

Автор: Гость