Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние межд?? которым равна 60 км. Отдохнув , он отправился обратно в А , увеличив скорость на 10 км/ ч . По пути он сделал остановку на 3 часа , в результат...
Математика
Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние межд?? которым равна 60 км. Отдохнув , он отправился обратно в А , увеличив скорость на 10 км/ ч . По пути он сделал остановку на 3 часа , в результате чего затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В . Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х (км/ч)-скорость из А в В х+10 (км/ч)-из В в А Расстояние - 60 км, остановка на обратном пути - 3 часа. 60/х-60/(х+10)=3 60х+600-60х=3х^2+30х 3х^2+30х-600=0 х^2+10х-200=0 D/4=25+200=225=±15^2 х1= -10-15= -25 - не верно х2= -10+15=5 (км/ч)-скорость велосипедиста из А в В.
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