Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние межд?? которым равна 60 км. Отдохнув , он отправился обратно в А , увеличив скорость на 10 км/ ч . По пути он сделал остановку на 3 часа , в результат...

Математика

Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние межд?? которым равна 60 км. Отдохнув , он отправился обратно в А , увеличив скорость на 10 км/ ч . По пути он сделал остановку на 3 часа , в результате чего затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В . Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В.

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