Велосипедист за каждые 5 часов проезжает 47 км,а всадник на лошади каждые 6 часов проезжает 43 км.На сколько километров велосипедист проезжает за час больше всадника.
Велосипедист за каждые 5 часов проезжает 47 км,а всадник на лошади каждые 6 часов проезжает 43 км.На сколько километров велосипедист проезжает за час больше всадника.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
47 5 = 9.4 км проезжает велосипедист за час 43 6 = 7.7 км проезжает всадник за час 9.4 - 7.7 = 1.7 км велосипедист за час проезжает больше чем всадник