Велосипидист ехал из деревни ромашкино до деревни простоквашино 3ч со скоростью 20км/ч.обратно он ехал со скоростью на 5 км/ч меньше.сколько часов понадобилось на обратный путь?

Математика
Велосипидист ехал из деревни ромашкино до деревни простоквашино 3ч со скоростью 20км/ч.обратно он ехал со скоростью на 5 км/ч меньше.сколько часов понадобилось на обратный путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20×3=60путь(S)туда 2)20-5=15скорасть(V) 3)60:15=4ч Ответ:ему понадобтлось 4ч на путь оттуда
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