Велосипидист ехал из деревни ромашкино до деревни простоквашино 3ч со скоростью 20км/ч.обратно он ехал со скоростью на 5 км/ч меньше.сколько часов понадобилось на обратный путь?

Математика

Велосипидист ехал из деревни ромашкино до деревни простоквашино 3ч со скоростью 20км/ч.обратно он ехал со скоростью на 5 км/ч меньше.сколько часов понадобилось на обратный путь?

Автор: Гость