Вера,Аня,Юля и Катя варили:трое-, мясо,одна -рыбу.Катя и юля,Юля и Вера готовили разное.Что не варила Аня? а)неизвестно ,что б)мясо в)птицу г)рыбу д)раков( Интеллектика 2 класс автор А.Зак)
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Вера,Аня,Юля и Катя варили:трое-, мясо,одна -рыбу.Катя и юля,Юля и Вера готовили разное.Что не варила Аня? а)неизвестно ,что б)мясо в)птицу г)рыбу д)раков( Интеллектика 2 класс автор А.Зак)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Катя и Юля, но и Юля с Верой готовили разное, то Юля готовила рыбу, а все остальные мясо. Прлучается, что Аня не варила рыбу
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