Вера раскрывает бусины в коробке по правилу «в каждой следующей коробке в три раз?? меньше бусин, чем в предыдущей». Сколько бусин в верхней коробке если в нижней коробке 270 бусин?

Математика
Вера раскрывает бусины в коробке по правилу «в каждой следующей коробке в три раз?? меньше бусин, чем в предыдущей». Сколько бусин в верхней коробке если в нижней коробке 270 бусин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270*3=810 бусин в верхней коробке  270 *    3  810 Ответ: 810 бусин
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