Вера раскрывает бусины в коробке по правилу «в каждой следующей коробке в три раз?? меньше бусин, чем в предыдущей». Сколько бусин в верхней коробке если в нижней коробке 270 бусин?

Математика

Вера раскрывает бусины в коробке по правилу «в каждой следующей коробке в три раз?? меньше бусин, чем в предыдущей». Сколько бусин в верхней коробке если в нижней коробке 270 бусин?

Автор: Гость