Верблюд может отложить в горбу жир который используется за тема при недостатке корма Масса этого верблюда достигает 20% массы верблюда кокое максимальное количество жира может отложить в горбу верблюда или его масса равна 600 к...
Математика
Верблюд может отложить в горбу жир который используется за тема при недостатке корма Масса этого верблюда достигает 20% массы верблюда кокое максимальное количество жира может отложить в горбу верблюда или его масса равна 600 килограмм
Ответ(ы):
Гость:
20 % переводим в десятичную дробь 20 100 = 0.2 600 * 0.2 = 120 кг может отложить такой верблюд
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