Верблюд может отложить в горбу жир который используется за тема при недостатке корма Масса этого верблюда достигает 20% массы верблюда кокое максимальное количество жира может отложить в горбу верблюда или его масса равна 600 к...

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Верблюд может отложить в горбу жир который используется за тема при недостатке корма Масса этого верблюда достигает 20% массы верблюда кокое максимальное количество жира может отложить в горбу верблюда или его масса равна 600 килограмм

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