Веревку длиной 256 метров разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длиннее вто??ой. На сколько метров одна часть веревки длиннее второй ?

Математика

Веревку длиной 256 метров разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длиннее вто??ой. На сколько метров одна часть веревки длиннее второй ?

Автор: Гость