Веревку длиной 256 метров разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длиннее вто??ой. На сколько метров одна часть веревки длиннее второй ?
Математика
Веревку длиной 256 метров разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длиннее вто??ой. На сколько метров одна часть веревки длиннее второй ?
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