Веревку длиной 27 м разрезали на 7 равных частей. Найдите длину каждой части, округлив результат до сотых метра. Решите пожалуйста с решением....
Математика
Веревку длиной 27 м разрезали на 7 равных частей. Найдите длину каждой части, округлив результат до сотых метра. Решите пожалуйста с решением....
Ответ(ы):
Гость:
спапсибо
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