Веревку длиной 27 м разрезали на 7 равных частей. Найдите длину каждой части, округлив результат до сотых метра. Решите пожалуйста с решением....

Математика

Веревку длиной 27 м разрезали на 7 равных частей. Найдите длину каждой части, округлив результат до сотых метра. Решите пожалуйста с решением....

Автор: Гость