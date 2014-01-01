Веревочку длиной 1 и верёвочку длины 2 разрезали на несколько частей каждую. все части оказались равными по длине. сколько могло получиться частей?

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При разрезании верёвочки длины 1 на равных частей у кваждой будет длина Для того, чтобы кусочки верёвочки длины 2 после разрезания были бы такой же длины, т.е. нужно разрезать верёвочку длины 2 на частей. Значит всего будет частей. Проще говоря, на сколько бы частей не разрезали эти верёвочки, общее число всех кусочков непременно окажется кратным трём, т.е. должно делиться на три. По признаку делимости на три, и сумма цифр такого числа обязательно должна делиться на три. Если бы, к примеру, предлагались варианты ответов: 2014, 2015, 2016, 2017 или 2018, то единственным подходящим вариантом был бы ответ 2016, поскольку: не делится на три. не делится на три. делится на три! не делится на три. не делится на три. Если предлагаются какие-то другие варианты ответов, то нужно выбрать тот, что кратен трём. О т в е т : или 2016 (если, например есть такой вариант ответа) .