верхняя граница биосферы проходит в атмосфере на высоте 20 км. так как там :

верхняя граница биосферы проходит в атмосфере на высоте 20 км. так как там :

Ответ(ы):

Ответил Гость:
нету кислорода? мое мнение
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