Вернись к тексту о маме.Дополни словосочетания. Книгу ( какую?)...,веточку ( какую?)...,веточка ( какая?)...,цветы ( какие?)...,
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Вернись к тексту о маме.Дополни словосочетания. Книгу ( какую?)...,веточку ( какую?)...,веточка ( какая?)...,цветы ( какие?)...,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книгу ( какую?) интересную, веточку ( какую?) длинную, веточка ( какая?) коричневая, цветы (какие?) красивые
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