Вернись в обратном словаре к словам, родственным слову возить. Среди них отыщи слова,наиболее близкие по смыслу, означающие почти одно и то же. Запиши слова, близкие по значению,тоже запиши парами. завозить, ввозить, подвозить, перевозить, развозить, Вернись в обратном словаре к словам, родственным слову возить. Среди них отыщи слова,наиболее близкие по смыслу, означающие почти одно и то же. Запиши слова, близкие по значению,тоже запиши парами. завозить, ввозить, подвозить, перевозить, развозить, привозить, увозить, вывозить. Слово, противоположные по значению, тоже запиши парами.