Верно ли, что на все вопросы нужно ответить отрицательно? 1.Имеет ли инфинитив окончание? 2.Глагол в неопределённой форме оканчивается на суффикс Л? 3.Формообразующий суффикс входит в основу глагола? 4. Формообразующий суффикс ...

Русский язык

Верно ли, что на все вопросы нужно ответить отрицательно? 1.Имеет ли инфинитив окончание? 2.Глагол в неопределённой форме оканчивается на суффикс Л? 3.Формообразующий суффикс входит в основу глагола? 4. Формообразующий суффикс входит в основу глагола?

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