Верно ли следующее утверждение?В конце 19 века самостоятельные средние и мелкие предприятия перестали существовать,они были вытесняет крупными монополиями.
История
Верно ли следующее утверждение?В конце 19 века самостоятельные средние и мелкие предприятия перестали существовать,они были вытесняет крупными монополиями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верно потому что из-за кризиса все мелкие и средние объединились в монополии.
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