Верно ли утверждение, что последний звук в слове сирень парный по глухости и звонкости
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Верно ли утверждение, что последний звук в слове сирень парный по глухости и звонкости
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