Верно ли утверждение Если две стороны и угол одного треугольника равны двум сто??онам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны.

Геометрия

Верно ли утверждение Если две стороны и угол одного треугольника равны двум сто??онам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны.

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