Верно ли утверждение Если две стороны и угол одного треугольника равны двум сто??онам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны.
Геометрия
Верно ли утверждение Если две стороны и угол одного треугольника равны двум сто??онам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВЕРНО! ЕСЛИ ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА=ДВУМ СТОРОНАМ ДРУГОГО ТРЕУГОЛЬНИКА,ТО ТАКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ =
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