Верно ли утверждение Если уменьшаемое и вычитаемое делится на 3 то и значение разности делится на три?
Математика
Верно ли утверждение Если уменьшаемое и вычитаемое делится на 3 то и значение разности делится на три?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа которые делятся на 3 имеют вид . Отсюда: Делим на 3: Следовательно, утверждение верно.
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