Верно утверждение m-(n+500)=(m-n)+500

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Верно утверждение m-(n+500)=(m-n)+500
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Утверждение не верное.
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