ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ О РЕКАХ РОССИИ! а)Река Ангара-приток Оби б)Река Лена впадает ?? море Лаптевых в)Река Волга впадает в Азовское море г)Река Иртыш приток Енисея

География
ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ О РЕКАХ РОССИИ! а)Река Ангара-приток Оби б)Река Лена впадает ?? море Лаптевых в)Река Волга впадает в Азовское море г)Река Иртыш приток Енисея
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Ответ(ы):
Гость:
Верное б - Лена впадает в Море Лаптевых
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