Верны ли следующие суждение о культуре? А.принято различать материальную и духовную культуру. Б. духовная культура включает ценности и идеалы.
Обществознание
Верны ли следующие суждение о культуре? А.принято различать материальную и духовную культуру. Б. духовная культура включает ценности и идеалы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верны оба суждения а и б...
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