Верны ли следующие суждение о культуре? А.принято различать материальную и духовную культуру. Б. духовная культура включает ценности и идеалы.

Обществознание

Верны ли следующие суждение о культуре? А.принято различать материальную и духовную культуру. Б. духовная культура включает ценности и идеалы.

Автор: Гость