Верны ли следующие суждения о неравенстве доходов? А.Неравенство доходов есть во всех типах экономических систем Б.Неравенство доходов может поставить под угрозу существование общественной системы. 1)верно только а 2)верно...
Обществознание
Верны ли следующие суждения о неравенстве доходов? А.Неравенство доходов есть во всех типах экономических систем Б.Неравенство доходов может поставить под угрозу существование общественной системы. 1)верно только а 2)верно только б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я знаю верно 1-а))!!
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