Верны ли следующие суждения о неравенстве доходов? А.Неравенство доходов есть во всех типах экономических систем Б.Неравенство доходов может поставить под угрозу существование общественной системы. 1)верно только а 2)верно...

Обществознание

Верны ли следующие суждения о неравенстве доходов? А.Неравенство доходов есть во всех типах экономических систем Б.Неравенство доходов может поставить под угрозу существование общественной системы. 1)верно только а 2)верно только б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны

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