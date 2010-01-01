Верны ли следующие суждения о религии? А)Религия характеризуется организованным поклонением высшим силам Б)Религия является одной из древнейших форм культуры 1.верно только А 2.верно только Б 3.верны оба суждения 4.ничего...

Обществознание

Верны ли следующие суждения о религии? А)Религия характеризуется организованным поклонением высшим силам Б)Религия является одной из древнейших форм культуры 1.верно только А 2.верно только Б 3.верны оба суждения 4.ничего не верно

Автор: Гость