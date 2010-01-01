Верны ли следующие суждения о религии? А)Религия характеризуется организованным поклонением высшим силам Б)Религия является одной из древнейших форм культуры 1.верно только А 2.верно только Б 3.верны оба суждения 4.ничего...
Обществознание
Верны ли следующие суждения о религии? А)Религия характеризуется организованным поклонением высшим силам Б)Религия является одной из древнейших форм культуры 1.верно только А 2.верно только Б 3.верны оба суждения 4.ничего не верно
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Гость:
Верны оба суждения....
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