Верны ли следующие суждения о критериях общественного прогресса? А. Критерием общественного прогресса может быть совершенствование нравственности людей. Б. Критерием обществ енного прогресса может быть развитие челове...

Верны ли следующие суждения о критериях общественного прогресса? А. Критерием общественного прогресса может быть совершенствование нравственности людей. Б. Критерием обществ енного прогресса может быть развитие человеческого разума. верно только А верно только Б верны оба суждения оба суждения неверны