Верны ли следующие суждения о семье? А.семья основывается на браке и(или) кровном родстве Б.семейные отношения регулируются как правовыми, так и моральными нормами 1 вер но только а 2 верно только б 3 верны оба ...

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Верны ли следующие суждения о семье? А.семья основывается на браке и(или) кровном родстве Б.семейные отношения регулируются как правовыми, так и моральными нормами 1 вер но только а 2 верно только б 3 верны оба суждения 4 оба суждения не верны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лично я считаю, что верно суждение б, т.к семья может состоять не из родственников, а просто из очень очень близких людей, а вот семья с побоями и раздорами, извините, уже не семья.
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