Верны ли следующие утверждения? 1) Срединно-океанические хребты формируются в зонах сжатия земной коры. 2) Сейсмические и вулканические пояса формируются на границах между л итосферными плитами. а) верно только 1-е...
География
Верны ли следующие утверждения? 1) Срединно-океанические хребты формируются в зонах сжатия земной коры. 2) Сейсмические и вулканические пояса формируются на границах между л итосферными плитами. а) верно только 1-е утверждение б) верно только 2-е утверждение в) верны оба утверждения г) оба утверждения ошибочны
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