Верны ли суждения о признаках группы: а) у членов группы могут быть условные знак?? принадлежности к группе; б) каждая группа имеет свои правила. a. верно только а) b. оба суждения неверны c. верны оба суждения d. верно т...

Обществознание
Верны ли суждения о признаках группы: а) у членов группы могут быть условные знак?? принадлежности к группе; б) каждая группа имеет свои правила. a. верно только а) b. оба суждения неверны c. верны оба суждения d. верно только б)
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Гость:
Ответ : C ,я думаю так
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