Верны ли суждения о вредных привычках человека:. А.)КУРЕНИЕ- ВРАГ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕК??. Б) АЛКОГОЛИЗМ СПОСОБСТВУЕТ ДЕГРАДАЦИИ ЛИЧНОСТИ. 1)верно только А. 2)верно только Б. 3)верны оба суждения. 4) оба суждения неверны
Обществознание
Верны ли суждения о вредных привычках человека:. А.)КУРЕНИЕ- ВРАГ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕК??. Б) АЛКОГОЛИЗМ СПОСОБСТВУЕТ ДЕГРАДАЦИИ ЛИЧНОСТИ. 1)верно только А. 2)верно только Б. 3)верны оба суждения. 4) оба суждения неверны
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Ответ номер три верный
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