Вероятность изготовления стандартной детали равна 0,9. Найти веро- ятность того, что среди 10 деталей окажется не более одной нестандартной.

Математика
Вероятность изготовления стандартной детали равна 0,9. Найти веро- ятность того, что среди 10 деталей окажется не более одной нестандартной.
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