Вероятность попадания при одном броске в ворота для первого хоккеиста равна 0,72 для второго – 0,93. Каждый хоккеист делает по одному броску в ворота. Найти вероятность того, что в ворота попадет первый и второй хокк...
Вероятность попадания при одном броске в ворота для первого хоккеиста равна 0,72 для второго – 0,93. Каждый хоккеист делает по одному броску в ворота. Найти вероятность того, что в ворота попадет первый и второй хоккеист?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
P(1)=0,72 P(2)=0,93 P=P(1)*P(2)=0,72*0,93=0,6696 -итоговая вероятность (66,96%)