Вероятность того, что новый электрический чайник выйдет из строя в течение ближайшихдвух лет равна 0,32, а вероятность, что он прослужит более 5 лет, равна 0,48. Какова вероятность, что чайник выйдет из строя в проме...
Вероятность того, что новый электрический чайник выйдет из строя в течение ближайшихдвух лет равна 0,32, а вероятность, что он прослужит более 5 лет, равна 0,48. Какова вероятность, что чайник выйдет из строя в промежуток между двумя и пятью годами службы? Если можно с объяснениями. Заранее спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Нам даны две вероятности, одна противоречит другой следовательно чтобы найти искомую вероятность нужно из вероятности второго события вычесть вероятность первого события. 1)0,48-0,32=0,16 Ответ:0,16