Вероятность того, что новый электрический чайник выйдет из строя в течение ближайшихдвух лет равна 0,32, а вероятность, что он прослужит более 5 лет, равна 0,48. Какова вероятность, что чайник выйдет из строя в проме...

Вероятность того, что новый электрический чайник выйдет из строя в течение ближайшихдвух лет равна 0,32, а вероятность, что он прослужит более 5 лет, равна 0,48. Какова вероятность, что чайник выйдет из строя в промежуток между двумя и пятью годами службы? Если можно с объяснениями. Заранее спасибо