Вероятность того что новый персональный компьютер прослужит больше года, равна 0,97. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,89, Н айдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но боль...

Вероятность того что новый персональный компьютер прослужит больше года, равна 0,97. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,89, Н айдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.

Если вероятность того что компьютер прослужит год равнп 0.987 вероятность того что прослужит больше двух лет равна 0.89 то что бы узнать какова вероятность того что компьютер будет работать больше года но меньше двух лет равна 0.97–0.89=0.8 .Я считаю так