вероятность того, что случайно выбранный пассажир автобуса выйдет в течение двух ближайших двух остановок равна 0,17, а вероятность того, что он проед ет дальше пятой остановки равна 0,51. Какова вероятность того, что пассажир выйдет на третьей, четвертой или пятой остановках?