Вероятность выигрыша по одной облигации трехпроцентного займа равна 0,25. Найти вероятность того, что из 8-ми купленных облигаций выигрышными окажутся: а)три; б) две; в) не ме нее двух

А) р=0,25=1/4; q =1-1/4=3/4 (вероят. проигр. одной обл.) всего 8 обл. Событие А ( 3 -выигрышных и 5 - невыигр) р(А) =С(3;8) *р^3 *q^5 = 8!/(3!*5!) *1/4^3 *(3/4)^5 = =8*7 *1/64 * 243/1024 =13608/65536 =0,2076 б) Событие Б (2 выигр 6 невыигр) р(Б) = С(2; 8) *1/4^2 *(3/4)^6 =8!/(2!*6!) *1/16 * 729/4096 = =28/16 *729/4096=20412/65536 =0,3115 в) не менее двух: один или два - cобытие Д В - 1 выиг р(В) = С(1; 8) * 1/4 *(3/4)^7 = 8*1/4 * 2187/ 16384=4374/163840,267 р(Д) = р(В)+Р(Б) =0,3115+0,2670,578