Вершины треугольника делят описанную около него окружность на три дуги длины кот??рых относятся как 2:3:5.Найдите радиус окружности если большая из сторон равна 15.Желательно с пояснениями

Геометрия
Вершины треугольника делят описанную около него окружность на три дуги длины кот??рых относятся как 2:3:5.Найдите радиус окружности если большая из сторон равна 15.Желательно с пояснениями
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найдём углы треугольника. (360/10)*2=72, угол треугольника, опирающийся на эту дугу равен 72:2=36 градусов. (360/10)*3 =108, угол треугольника, опирающийся на эту дугу равен 54 градуса. 90 градусов третий угол треугольника.  Его гипотенуза 15. Радиус описанной окружности равен половине гипотенузы 15/2 =7,5
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