Вершины треугольника делят описанную около него окружность на три дуги длины кот??рых относятся как 2:3:5.Найдите радиус окружности если большая из сторон равна 15.Желательно с пояснениями

Геометрия

Вершины треугольника делят описанную около него окружность на три дуги длины кот??рых относятся как 2:3:5.Найдите радиус окружности если большая из сторон равна 15.Желательно с пояснениями

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