Вертоліт і легкомоторний літак одночасно вилетіли з аеродрому в протележний напрямках швидкість руху вертольота становила 150 км год а літак 200 км год через скільки годин відстань між ними буде 1400 км

Математика

Вертоліт і легкомоторний літак одночасно вилетіли з аеродрому в протележний напрямках швидкість руху вертольота становила 150 км год а літак 200 км год через скільки годин відстань між ними буде 1400 км

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