Весь путь туристы прошли за 2 дня, двигаясь с одинаковой скоростью. В первый день о??и были в пути 7 ч, а во второй 4 ч. Во второй день они прошли на 15 км меньше, чем в первый. Сколько километров прошли туристы за 2 дня?
Математика
Весь путь туристы прошли за 2 дня, двигаясь с одинаковой скоростью. В первый день о??и были в пути 7 ч, а во второй 4 ч. Во второй день они прошли на 15 км меньше, чем в первый. Сколько километров прошли туристы за 2 дня?
Ответ(ы):
Гость:
V. T. S 1. 7ч. Х+15 2. 4ч. Х Составим уравнение: (х+15)/7=х/4 Решение: 7х=4(х+15) 7х=4х+60 3х=60 Х=20 км 20+15=35 км 35+20=55 км Ответ: 55 км
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