Весь путь туристы прошли за 2 дня, двигаясь с одинаковой скоростью. В первый день о??и были в пути 7 ч, а во второй 4 ч. Во второй день они прошли на 15 км меньше, чем в первый. Сколько километров прошли туристы за 2 дня?

Математика

Весь путь туристы прошли за 2 дня, двигаясь с одинаковой скоростью. В первый день о??и были в пути 7 ч, а во второй 4 ч. Во второй день они прошли на 15 км меньше, чем в первый. Сколько километров прошли туристы за 2 дня?

Автор: Гость