весенний день сочинение 4 класс

Пришла весна!Снег начал таять,на улице потеплело.Весна дарит мне чувство радости,грядущих перемен,особое весенние настроение.Что мне нравится в весне так это то что в это замечательное время года можно наблюдать уникальное природное явление-ледоход.Весной все вокруг быстро зеленеет.Первая трава пробирается из земли сразу,как только растаял снег!Она быстро растет ловя каждый луч света.Подснежники появляются на полянах.Весна-самая долгожданная пора.И она непременно приходит вслед за дождливой осенью и холодной,морозной,бесконечной зимой.