Веществами с неполярной ковалентной связью являются: 1) вода и алмаз 2) водород и хлор 3) медь и азот 4) бром и метан

Химия

Веществами с неполярной ковалентной связью являются: 1) вода и алмаз 2) водород и хлор 3) медь и азот 4) бром и метан

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