Веществами с неполярной ковалентной связью являются: 1) вода и алмаз 2) водород и хлор 3) медь и азот 4) бром и метан
Химия
Веществами с неполярной ковалентной связью являются: 1) вода и алмаз 2) водород и хлор 3) медь и азот 4) бром и метан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю,что ответ будет под номером 2
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