Весна уже а ночами холодно.Мороз студит.Показала верба почки-пальчики и надела на них меховые варежки. ВОПРОС? С чем автор сравнивает весенние почки в ербы?Подбери и ты своё сравнение.Озаглавь текст. Скажи пришлось ли тебе при записи этого предложения применить правило переноса слов с одной строки на другую.