Весна уже а ночами холодно .Мороз студит.Показала верба почки пальчики и надела на них меховые варежки. С чем автор сравнивает весенние почки вербы? Подбери и ты своё сравнение.

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Весна уже а ночами холодно .Мороз студит.Показала верба почки пальчики и надела на них меховые варежки. С чем автор сравнивает весенние почки вербы? Подбери и ты своё сравнение.

Автор: Гость