Весна уже а ночами холодно .Мороз студит.Показала верба почки пальчики и надела на них меховые варежки. С чем автор сравнивает весенние почки вербы? Подбери и ты своё сравнение.

Русский язык
Весна уже а ночами холодно .Мороз студит.Показала верба почки пальчики и надела на них меховые варежки. С чем автор сравнивает весенние почки вербы? Подбери и ты своё сравнение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор сравнивает почки вербы с пальчиками. Появились первые ромашки. Их лепестки, как пальчики, тянулись к солнцу.
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