Вестур купил книгу,а Айвар купил такую же книгу и 3 карандаша. Айвар заплатил на 36 копеек больше чем Вестур. Сколько стоит один карандаш.помогите решить пожалуста

Математика

Вестур купил книгу,а Айвар купил такую же книгу и 3 карандаша. Айвар заплатил на 36 копеек больше чем Вестур. Сколько стоит один карандаш.помогите решить пожалуста

Автор: Гость