Вестур купил книгу,а Айвар купил такую же книгу и 3 карандаша. Айвар заплатил на 36 копеек больше чем Вестур. Сколько стоит один карандаш.помогите решить пожалуста
Математика
Вестур купил книгу,а Айвар купил такую же книгу и 3 карандаша. Айвар заплатил на 36 копеек больше чем Вестур. Сколько стоит один карандаш.помогите решить пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/3=12 (руб)-стоит 1 карандаш. Ответ: 12 рублей.
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