Ветви какого растения чаще всего изображают на гербах европейских стран?1)Оливы. 2)Лавра 3)Пальмы 4)Граната 5)Дуба Подсказка от себя: Ол ива-Ягода, Лавра-скорее всего растение, Пальмы-травянистое р...

Ветви какого растения чаще всего изображают на гербах европейских стран?1)Оливы. 2)Лавра 3)Пальмы 4)Граната 5)Дуба Подсказка от себя: Ол ива-Ягода, Лавра-скорее всего растение, Пальмы-травянистое растение или дерево, Гранат-фрукт, Дуб-дерево. Все о гербах Европейский стран можно найти-здесь http://www.luchiksveta.ru/enziklop_flagi/evropa.html