Вичислите. Выразите результат а) в метрах: 2 м. 8 см.-49 см.+24 дм. 1см; б) в сантиметрах: 4 дм. 32 мм.+18 см. 9 мм.-321мм; в) в квадратных дециметрах: 4 м2-60 дм2-1000 см2.
Математика
Вичислите. Выразите результат а) в метрах: 2 м. 8 см.-49 см.+24 дм. 1см; б) в сантиметрах: 4 дм. 32 мм.+18 см. 9 мм.-321мм; в) в квадратных дециметрах: 4 м2-60 дм2-1000 см2.
Ответ(ы):
Гость:
А) 208 см-49см+ 241см=400см=4м б)432мм+189мм-321мм=300мм=30см в) 4000дм2-60дм2-1дм2=3939дм2( я не уверена, что этот пример правильно)
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