Вичислите. Выразите результат а) в метрах: 2 м. 8 см.-49 см.+24 дм. 1см; б) в сантиметрах: 4 дм. 32 мм.+18 см. 9 мм.-321мм; в) в квадратных дециметрах: 4 м2-60 дм2-1000 см2.

Математика

Вичислите. Выразите результат а) в метрах: 2 м. 8 см.-49 см.+24 дм. 1см; б) в сантиметрах: 4 дм. 32 мм.+18 см. 9 мм.-321мм; в) в квадратных дециметрах: 4 м2-60 дм2-1000 см2.

Автор: Гость