Від іменників першого рядка утвори за допомогою суфіксів -ян-, -ов-, -н-, ин- прикметники і поеднай іх з іменниками другого рядка. Запиши утворені словосполучення. 1. Глина, бузок, літо, вишня, сестра, мама, бабуся, Марійка. 2....

Українська мова

Від іменників першого рядка утвори за допомогою суфіксів -ян-, -ов-, -н-, ин- прикметники і поеднай іх з іменниками другого рядка. Запиши утворені словосполучення. 1. Глина, бузок, літо, вишня, сестра, мама, бабуся, Марійка. 2. ,Посуд, кущ, день, садок, зошит, брат, хустка, лялька.

Автор: Гость