Від іменників першого рядка утвори за допомогою суфіксів -ян-, -ов-, -н-, ин- прикметники і поеднай іх з іменниками другого рядка. Запиши утворені словосполучення. 1. Глина, бузок, літо, вишня, сестра, мама, бабуся, Марійка. 2....
Українська мова
Від іменників першого рядка утвори за допомогою суфіксів -ян-, -ов-, -н-, ин- прикметники і поеднай іх з іменниками другого рядка. Запиши утворені словосполучення. 1. Глина, бузок, літо, вишня, сестра, мама, бабуся, Марійка. 2. ,Посуд, кущ, день, садок, зошит, брат, хустка, лялька.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глиняний посуд, бузковий сад, літній день, вишневий садок, сестрин зошит, мамин брат, бабусина хустка, Марійчина лялька
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