Від Львова до Дніпропетровська 832 км. За скільки годин пролетить цю відстань поштовий літак, якщо за чверть години пролітатиме 52 кілометри?

Математика
Від Львова до Дніпропетровська 832 км. За скільки годин пролетить цю відстань поштовий літак, якщо за чверть години пролітатиме 52 кілометри?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.52:1*4=208(км)-пролетит за 1 год 2.832:208=4(года)-понадобится. Мы не очень понимаем украинский язык.
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