Вiд поданих iменникiв iз прийменниками утворiть прикметники з префiксом без- Без звуку- Без слiду- Без зубiв- Без захисту-

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Вiд поданих iменникiв iз прийменниками утворiть прикметники з префiксом без- Без звуку- Без слiду- Без зубiв- Без захисту-

Автор: Гость