Вiд поданих iменникiв iз прийменниками утворiть прикметники з префiксом без- Без звуку- Без слiду- Без зубiв- Без захисту-

Українська мова
Вiд поданих iменникiв iз прийменниками утворiть прикметники з префiксом без- Без звуку- Без слiду- Без зубiв- Без захисту-
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Автор: Гость
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Гость:
Беззвучний,безслидний,беззубий,беззахисний
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