Від поданих слів утворіть складні іменники : рука ,писати ,край,знати ,вода,мріяти ,листя,падати ,красно,писати,середні,вікі,святий,п"ять, років,земля,трусити ,радіо,комітет.
Українська мова
Від поданих слів утворіть складні іменники : рука ,писати ,край,знати ,вода,мріяти ,листя,падати ,красно,писати,середні,вікі,святий,п"ять, років,земля,трусити ,радіо,комітет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рукопис,краєзнавство,водомір,листопад,краснопис,середньовіччя, свято,п'ятиріччя,землетрус,радіокомітет. (Виділена буква о означає що саме туди падає наголос,щоб не спутати з місяцем - листопад)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Use the correct form of Participle I or Participle II. 26. Some of the grass is (tread) down where people have been playing football. 27. It's ...
Українська література