Від поданих слів утворіть складні іменники : рука ,писати ,край,знати ,вода,мріяти ,листя,падати ,красно,писати,середні,вікі,святий,п"ять, років,земля,трусити ,радіо,комітет.

Українська мова
Від поданих слів утворіть складні іменники : рука ,писати ,край,знати ,вода,мріяти ,листя,падати ,красно,писати,середні,вікі,святий,п"ять, років,земля,трусити ,радіо,комітет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рукопис,краєзнавство,водомір,листопад,краснопис,середньовіччя, свято,п'ятиріччя,землетрус,радіокомітет. (Виділена буква о означає що саме туди падає наголос,щоб не спутати з місяцем - листопад)
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